В Мелитополе оккупанты шантажируют паспортами РФ родителей выпускников

Российский паспорт. Фото: росСМИ

В Мелитополе российские оккупанты шантажируют местных жителей, у которых есть дети-выпускники. Тем угрожают не отдать аттестаты о завершении учебы, если родители не получат российское гражданство.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Продолжение принудительной паспортизации

На оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают насильно навязывать гражданство страны-агрессора местным жителям.

В частности, подобные случаи фиксируются в Мелитополе, являющемся административным центром оккупированной россиянами части Запорожской области.

Давление через детей

Российские оккупанты нашли способ заставить граждан Украины получать паспорта Российской Федерации.

Тем местным жителям, у кого есть дети, завершающие школы, россияне угрожают не выдать аттестаты об окончании средней школы, если у родителей не будет российского гражданства.

Сводка Генштаба

Напомним, в мае в Мелитополе оккупанты требовали от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.