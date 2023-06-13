У Мелітополі окупанти шантажують паспортами РФ батьків випускників

Російський паспорт. Фото: росЗМІ

У Мелітополі російські окупанти шантажують місцевих жителів, у яких є діти-випускники. Тим погрожують не віддати атестати про завершення навчання, якщо батьки не отримають російське громадянство.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Продовження примусової паспортизації

На окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусово нав’язувати громадянство країни-агресора місцевим жителям.

Зокрема, подібні випадки фіксуються у Мелітополі, який є адміністративним центром окупованої росіянами частини Запорізької області.

Тиск через дітей

Російські окупанти знайшли спосіб примусити громадян України отримувати паспорти Російської Федерації.

Тим місцевим жителям, у кого є діти, що завершують школи, росіяни погрожують не видати атестати про закінчення середньої школи — якщо у батьків не буде російського громадянства.

Нагадаємо, у травні у Мелітополі окупанти вимагали від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.