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У Мелітополі окупанти шантажують паспортами РФ батьків випускників

13 червня 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі окупанти шантажують паспортами РФ батьків випускників
Російський паспорт. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Мелітополі російські окупанти шантажують місцевих жителів, у яких є діти-випускники. Тим погрожують не віддати атестати про завершення навчання, якщо батьки не отримають російське громадянство.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Продовження примусової паспортизації

На окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусово нав’язувати громадянство країни-агресора місцевим жителям.

Зокрема, подібні випадки фіксуються у Мелітополі, який є адміністративним центром окупованої росіянами частини Запорізької області.

Тиск через дітей

Російські окупанти знайшли спосіб примусити громадян України отримувати паспорти Російської Федерації.

Тим місцевим жителям, у кого є діти, що завершують школи, росіяни погрожують не видати атестати про закінчення середньої школи — якщо у батьків не буде російського громадянства.

Нагадаємо, у травні у Мелітополі окупанти вимагали від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.

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