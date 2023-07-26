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У Мелітополі окупанти створили "міністерство" по віджиму чужого майна

26 липня 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мелітополі окупанти створили "міністерство" по віджиму чужого майна
Російські окупанти. Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Мелітополі російські окупанти створили "міністерство" щодо відібрання чужого майна. Ця інституція має велику ієрархію з безліччю підрозділів.

Про це пише Ріа-Мелітополь.

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У повідомленні йдеться, що особи керівного складу цього органу не розкриваються. При відвідуванні сайту Запорізької військово-цивільної адміністрації у розділі "керівний склад" інформація представлена загадково.

Без фотографій, але за підписом позначається Володимир Гаманов, який тимчасово виконує обов'язки голови. Його минуле пов'язане з Кримом, де у 2021 році він обіймав посаду в адміністрації Сімферопольського району. Його найближчий заступник Ігнат Яремчук також прибув із Криму.

У центрі всієї цієї структури знаходиться Андрій Козенко, який нібито посідає позицію у найвищому органі управління економікою та фінансами у Запорізькій області. Є відомості про його причетність до порушень у сфері декларування доходів у Держдумі.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють помилкові листівки у місті та залякують населення українською мовою.

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