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Новый фейк оккупантов: как россияне запугивают население в Мелитополе на украинском языке

25 июля 2023 12:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новый фейк оккупантов: как россияне запугивают население в Мелитополе на украинском языке
Оккупанты на захваченной территории Украины. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные листовки в городе и запугивают население на украинском языке.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Оккупанты настолько хотят запугать население, что придумывают в духе "лучших" российских сериалов", — говорит городской голова.

По словам Федорова, оккупанты "бросают" угрозы жителям, "принявшим сторону СВО". Делают они это якобы от имени ВСУ. А для того, чтобы было убедительнее, листовки российские террористы пишут на украинском языке.

"Между тем тысячи мелитопольцев, вынужденных оставаться в оккупации, не принимают ни "сво", ни враждебную ложь", — утверждает Федоров.

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Фейковые листовки россияне в Мелитополе. Фото: Иван Федоров\Telegram

Напомним, на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Летом они делают это под предлогом отдыха, отправляя маленьких украинцев в лагеря. А осенью россияне готовятся рассказывать о причинах начала так называемой "СВО", которой в России называют развязанную войну против Украины.

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