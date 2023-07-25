Новый фейк оккупантов: как россияне запугивают население в Мелитополе на украинском языке
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные листовки в городе и запугивают население на украинском языке.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Новый фейк окупантов в Мелитополе
"Оккупанты настолько хотят запугать население, что придумывают в духе "лучших" российских сериалов", — говорит городской голова.
По словам Федорова, оккупанты "бросают" угрозы жителям, "принявшим сторону СВО". Делают они это якобы от имени ВСУ. А для того, чтобы было убедительнее, листовки российские террористы пишут на украинском языке.
"Между тем тысячи мелитопольцев, вынужденных оставаться в оккупации, не принимают ни "сво", ни враждебную ложь", — утверждает Федоров.
Напомним, на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Летом они делают это под предлогом отдыха, отправляя маленьких украинцев в лагеря. А осенью россияне готовятся рассказывать о причинах начала так называемой "СВО", которой в России называют развязанную войну против Украины.