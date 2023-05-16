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В Мелитополе оккупанты придумали, как заставить людей получать паспорта РФ

16 мая 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе оккупанты придумали, как заставить людей получать паспорта РФ
Гражданин Украины, получивший российский паспорт на оккупированной территории Запорожской области. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На оккупированной территории Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.

Об этом сообщает мелитопольское региональное издание "Риа-Мелитополь".

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Базирующаяся в Мелитополе оккупационная "администрация" Запорожской области придумала очередной вариант принуждения местных жителей к получению российских паспортов.

С июня они заставляют подписывать новые соглашения на поставку электроэнергии, на этот раз с созданной оккупантами незаконной структурой "Государственное унитарное предприятие "Таврия Энерго".

Но переподписать договор можно только при наличии российского гражданства и идентификационного кода.

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О подобной практике сообщили и жители сел Мелитопольского района.

Одна из местных жительниц рассказала о визите контролера, требовавшего российские документы.

"Ответ на мой вопрос, что делать, если не получила российский паспорт, контролер не предоставила. Единственное, что сказала, что у меня еще 30 дней, чтобы решить этот вопрос. И пообещала прийти в следующем месяце", — пояснила украинка, проживающая на оккупированной территории.

Напомним, что 1 мая Ирина Верещук прокомментировала указ Владимира Путина о депортации с оккупированных территорий всех украинцев, не желающих получать российское гражданство.

По ее словам, если оккупанты планируют депортировать из ТОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем.

Также Верещук напомнила находящимся на оккупированной территории украинцам, что им не стоит получать гражданство страны-агрессора.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике такую позицию Верещук.

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