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Верещук відреагувала на указ Путіна, який дозволяє депортувати українців з ТОТ

1 травня 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верещук відреагувала на указ Путіна, який дозволяє депортувати українців з ТОТ
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє виселяти українців з ТОТ. Мінреінтеграції знову звернулось до сторони РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори.

Про це Ірина Верщук повідомила у своєму Telegram-каналі.

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"Минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях. Вони хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій", — зазначила Верещук. 

Вона наголосила, що перетворити українців на росіян неможливо, адже примусова паспортизація або репресії не допоможуть. 

Верещук також зазначила: 

"Хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях?"

За її словами, якщо окупанти хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Однак вони не випускають громадян України з окупованих населених пунктів на підконтрольну територію. Загарбники вкотре порушують міжнародне право. 

"Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію", — розповіла Верещук.

Вона також нагадала українцям на ТОТ її рекомендації: 

  • Російські паспорти не брати;
  • з окупантами не співпрацювати;
  • за можливості виїхати;
  • чекати ЗСУ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".

Також ми писали, що Російська Федерація має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки. Цю інформацію підтверджують накази президента Володимира Путіна.

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