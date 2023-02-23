В Мелитополе оккупанты заставят принять военную присягу школьников, — Генштаб
В Мелитополе Запорожской области оккупанты хотят заставить школьников принять присягу "юнармейцев". Они подчеркивают, что будут делать это на "добровольной основе".
Об этом сообщает Генштаб.
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"В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев", — говорится в сообщении.
К тому же на базе этого учебного заведения оккупанты планируют сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".
Напомним, в оккупированном Мелитопольском районе в Запорожской области россияне закрывают все госучреждения. Они обосновывают это тем, что якобы ВСУ готовятся к массированным атакам региона.
Также мы писали, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в частности, на детей. Учащихся школ заставляют петь гимн россии и прославлять оккупантов.
Добавим, в Мелитополе детям запретили разговаривать на украинском языке. Этот запрет коснется не только мелитопольских детей, но и тех украинцев, которые сбежали от войны в рф.