В Мелитополе оккупанты заставят принять военную присягу школьников, — Генштаб

Оккупанты

В Мелитополе Запорожской области оккупанты хотят заставить школьников принять присягу "юнармейцев". Они подчеркивают, что будут делать это на "добровольной основе".

Об этом сообщает Генштаб.

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"В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев", — говорится в сообщении.

К тому же на базе этого учебного заведения оккупанты планируют сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Напомним, в оккупированном Мелитопольском районе в Запорожской области россияне закрывают все госучреждения. Они обосновывают это тем, что якобы ВСУ готовятся к массированным атакам региона.

Также мы писали, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в частности, на детей. Учащихся школ заставляют петь гимн россии и прославлять оккупантов.

Добавим, в Мелитополе детям запретили разговаривать на украинском языке. Этот запрет коснется не только мелитопольских детей, но и тех украинцев, которые сбежали от войны в рф.