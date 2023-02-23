У Мелітополі окупанти змусять прийняти військову присягу школярів, — Генштаб
У Мелітополі Запорізької області окупанти хочуть змусити школярів прийняти присягу "юнармійців". Вони наголошують, що робитимуть це на "добровільній основі".
Про це повідомляє Генштаб.
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"В Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на "добровільній основі" планується прийняття присяги "юнармійців", — йдеться в повідомленні.
До того ж на базі цього навчального закладу окупанти планують сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй".
Нагадаємо, в окупованому Мелітопольському районі у Запорізькій області росіяни закривають усі держустанови. Вони обґрунтовують це тим, що нібито ЗСУ готуються до масованих атак регіону.
Також ми писали, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушують співати гімн росії та прославляти окупантів.
Додамо, у Мелітополі дітям заборонили розмовляти українською мовою. Ця заборона торкнеться не лише мелітопольських дітей, а й тих українців, які втекли від війни до рф.