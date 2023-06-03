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В Мелитополе раздались громкие взрывы

3 июня 2023 19:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Мелитополе раздались громкие взрывы
Взрывы в Мелитополе
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 3 июня, во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщают о минимум пяти взрывах.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров отметил, что жители Мелитополя сообщают о более чем пяти громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города. Пока вся информация выясняется.

На севере от Мелитополя виден столб черного дыма.

Напомним, недавно партизаны устроили в оккупированном Мелитополе флешмоб. Они призывают местных жителей срывать русский триколор. Таким образом, неравнодушные граждане демонстрируют свое пренебрежение к оккупанту и напоминают, что здесь — украинская территория.

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