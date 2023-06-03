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У Мелітополі пролунали гучні вибухи

3 червня 2023 19:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Мелітополі пролунали гучні вибухи
Вибухи у Мелітополі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 3 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомлять про щонайменше п'ять вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

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Федоров зазначив, що жителі Мелітополя повідомляють про понад п'ять гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Наразі вся інформація з'ясовується.

На півночі від Мелітополя видно стовп чорного диму.

Нагадаємо, нещодавно партизани влаштували в окупованому Мелітополі флешмоб. Вони закликають місцевих жителів зривати російський триколор. Таким чином небайдужі громадяни демонструють свою зневагу до окупанта та нагадують, що тут — українська територія.

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