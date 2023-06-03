У Мелітополі пролунали гучні вибухи

Вибухи у Мелітополі

У суботу, 3 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомлять про щонайменше п'ять вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Вибухи у Мелітополі

Федоров зазначив, що жителі Мелітополя повідомляють про понад п'ять гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Наразі вся інформація з'ясовується.

На півночі від Мелітополя видно стовп чорного диму.

Нагадаємо, нещодавно партизани влаштували в окупованому Мелітополі флешмоб. Вони закликають місцевих жителів зривати російський триколор. Таким чином небайдужі громадяни демонструють свою зневагу до окупанта та нагадують, що тут — українська територія.