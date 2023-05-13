В Мелитополе войска РФ имитируют взрывы, — Федоров

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска начали имитировать взрывную деятельность в Мелитополе. Вчера в городе произошел взрыв, после которого пропали все электрокоммуникации.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как отмечается, вчерашний вечерний "подрыв" произошел на подстанции в восточной части города, вблизи захваченного российскими войсками завода "Рефма".

"Интересно, что у подстанции в блиндажах круглосуточно дежурят вооруженные до зубов российские военные - охраняют свои вражеские базы. Пока не было электроэнергии, кафиры перегоняли Патриоты, ВАЗы, Нивы и другие авто на Запорожское направление. А впоследствии "героически" вернули людям свет", — написал Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Мелитополе оккупанты пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ. В оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

А также российские войска, приехавшие заработать средства на крови и временно оккупировавшие украинские территории, теперь пытаются как можно быстрее закончить работу. А также активно готовятся к бегству из украинских земель.