Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мелитополе войска РФ имитируют взрывы, — Федоров arrow

В Мелитополе войска РФ имитируют взрывы, — Федоров

13 мая 2023 17:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Мелитополе войска РФ имитируют взрывы, — Федоров
Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска начали имитировать взрывную деятельность в Мелитополе. Вчера в городе произошел взрыв, после которого пропали все электрокоммуникации.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Что известно

Как отмечается, вчерашний вечерний "подрыв" произошел на подстанции в восточной части города, вблизи захваченного российскими войсками завода "Рефма".

 

"Интересно, что у подстанции в блиндажах круглосуточно дежурят вооруженные до зубов российские военные - охраняют свои вражеские базы. Пока не было электроэнергии, кафиры перегоняли Патриоты, ВАЗы, Нивы и другие авто на Запорожское направление. А впоследствии "героически" вернули людям свет",  — написал Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Мелитополе оккупанты пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ. В оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

А также российские войска, приехавшие заработать средства на крови и временно оккупировавшие украинские территории, теперь пытаются как можно быстрее закончить работу. А также активно готовятся к бегству из украинских земель.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас