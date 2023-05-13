У Мелітополі війська РФ імітують вибухи, — Федоров

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська почали імітувати вибухову діяльність у Мелітополі. Учора в місті стався вибух, після якого зникли всі електрокомунікації.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

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Як зазначається, вчорашній вечірній "підрив" стався на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого російськими військами заводу "Рефма".

"Цікаво, що поблизу підстанції у бліндажах цілодобово чергують озброєні до зубів російські військові - охороняють свої ворожі бази. Поки не було електроенергії, окупанти переганяли Патріоти, ВАЗи, Ниви та інші авто на Запорізький напрямок. А згодом "героїчно" повернули людям світло", — написав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мелітополі окупанти лякають депортацією тих, хто не отримав паспорт РФ. В окупованому Мелітополі російські військові ходять по квартирах і перевіряють документи. Тим, хто відмовляється оформлювати російські паспорти, погрожують депортацією.

А також російські війська, які приїхали заробити кошти на крові та тимчасово окупували українські території, тепер намагаються якнайшвидше закінчити роботу. А також активно готуються до втечі з українських земель.