В сети подсчитали, сколько ракет и БпЛА запустили оккупанты по Украине за август

Ракета в небе. Фото: EPA

В сети подсчитали, что за август российские оккупанты запустили по Украине 398 средств поражения. Речь идет о 167 ракетах и 231 беспилотнике типа Shahed.

Об этом сообщает Monitor.

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Украинской системе ПВО удалось уничтожить 152 единицы БпЛА за прошлый месяц (65,80%).

В целом за август российские оккупанты запускали такие ракеты:

43 единицы КРМБ "Калибр", сбито 29 ед. (67,44%);

87 единицы КРПБ Х-101/555, сбито 61 ед. (70,11%);

шесть единиц КРПБ Х-22, сбито 0 ед.;

семь единиц аэробалистических ракет "Кинжал", сбито 1 ед. (14,29%);

восемь единиц ОТРК Искандер-К, сбито 1 ед. (12,50%);

12 единиц ОТРК Искандер-М, сбито 0 ед.

Общая успешность сил ПВО Украины составляет 62,31% (248 единиц вражеского оружия).

"На снижение показателей результативности сил ПВО влияет применение баллистических ракет "Искандер М" по линии фронта, аэробаллистических ракет "Кинжал" по регионам, которые не закрыты соответствующими комплексами ПВО", — говорится в сообщении.

Мониторинговый Telegram-канал сообщает, что наблюдается тенденция на поиск новых маршрутов для крылатых ракет, нестандартные векторы пусков, а также повышенное маневрирование.

В августе враг пытался атаковать портовую инфраструктуру, зерновые хранилища, аэродромную сеть и гражданские сооружения.

Сведения по обстрелам за август. Фото: t.me/war_monitor

Пост Monitor. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 1 сентября, около 12:00 российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки ранены люди.

Также мы писали, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.