В сети подсчитали, сколько ракет и БпЛА запустили оккупанты по Украине за август
В сети подсчитали, что за август российские оккупанты запустили по Украине 398 средств поражения. Речь идет о 167 ракетах и 231 беспилотнике типа Shahed.
Об этом сообщает Monitor.
Российские атаки по Украине за август
Украинской системе ПВО удалось уничтожить 152 единицы БпЛА за прошлый месяц (65,80%).
В целом за август российские оккупанты запускали такие ракеты:
- 43 единицы КРМБ "Калибр", сбито 29 ед. (67,44%);
- 87 единицы КРПБ Х-101/555, сбито 61 ед. (70,11%);
- шесть единиц КРПБ Х-22, сбито 0 ед.;
- семь единиц аэробалистических ракет "Кинжал", сбито 1 ед. (14,29%);
- восемь единиц ОТРК Искандер-К, сбито 1 ед. (12,50%);
- 12 единиц ОТРК Искандер-М, сбито 0 ед.
Общая успешность сил ПВО Украины составляет 62,31% (248 единиц вражеского оружия).
"На снижение показателей результативности сил ПВО влияет применение баллистических ракет "Искандер М" по линии фронта, аэробаллистических ракет "Кинжал" по регионам, которые не закрыты соответствующими комплексами ПВО", — говорится в сообщении.
Мониторинговый Telegram-канал сообщает, что наблюдается тенденция на поиск новых маршрутов для крылатых ракет, нестандартные векторы пусков, а также повышенное маневрирование.
В августе враг пытался атаковать портовую инфраструктуру, зерновые хранилища, аэродромную сеть и гражданские сооружения.
Напомним, сегодня, 1 сентября, около 12:00 российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки ранены люди.
Также мы писали, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.