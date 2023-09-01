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У мережі підрахували, скільки ракет та БпЛА запустили окупанти по Україні за серпень

1 вересня 2023 21:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі підрахували, скільки ракет та БпЛА запустили окупанти по Україні за серпень
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі підрахували, що за серпень російські окупанти запустили по Україні 398 засобів ураження. Йдеться про 167 ракет та 231 безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляє Monitor.

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Українській системі ППО вдалося знищити 152 одиниці БпЛА за минулий місяць (65,80%).

Загалом за серпень російські окупанти запускали такі ракети:

  • 43 одиниці КРМБ "Калібр", збито 29 од. (67,44%);
  • 87 одиниці КРПБ Х-101/555, збито 61 од. (70,11%);
  • шість одиниць КРПБ Х-22, збито 0 од;
  • сім одиниць аеробалістичних ракет "Кинджал", збито 1 од. (14,29%);
  • вісім одиниць ОТРК Іскандер-К, збито 1 од. (12,50%);
  • 12 одиниць ОТРК Іскандер-М, збито 0 од. 

Загальна успішність сил ППО України становить 62,31% (248 одиниці ворожої зброї).

"На зниження показників результативності сил ППО впливає застосування балістичних ракет "Іскандер М" по лінії фронту, аеробалістичних ракет "Кинджал" по регіонах, які не закриті відповідними комплексами ППО", — йдеться у повідомленні.

Моніторинговий Telegram-канал повідомляє, що простежується тенденція на пошук нових маршрутів для крилатих ракет, нестандартні вектори пусків, а також підвищене маневрування.

У серпні ворог намагався атакувати портову інфраструктуру, зернові сховища, аеродромну мережу та цивільні споруди.

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Зведення по обстрілах за серпень. Фото: t.me/war_monitor
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Допис Monitor. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, близько 12:00 російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки є поранені люди.

Також ми писали, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.

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