У мережі підрахували, скільки ракет та БпЛА запустили окупанти по Україні за серпень
У мережі підрахували, що за серпень російські окупанти запустили по Україні 398 засобів ураження. Йдеться про 167 ракет та 231 безпілотник типу Shahed.
Про це повідомляє Monitor.
Російські атаки по Україні за серпень
Українській системі ППО вдалося знищити 152 одиниці БпЛА за минулий місяць (65,80%).
Загалом за серпень російські окупанти запускали такі ракети:
- 43 одиниці КРМБ "Калібр", збито 29 од. (67,44%);
- 87 одиниці КРПБ Х-101/555, збито 61 од. (70,11%);
- шість одиниць КРПБ Х-22, збито 0 од;
- сім одиниць аеробалістичних ракет "Кинджал", збито 1 од. (14,29%);
- вісім одиниць ОТРК Іскандер-К, збито 1 од. (12,50%);
- 12 одиниць ОТРК Іскандер-М, збито 0 од.
Загальна успішність сил ППО України становить 62,31% (248 одиниці ворожої зброї).
"На зниження показників результативності сил ППО впливає застосування балістичних ракет "Іскандер М" по лінії фронту, аеробалістичних ракет "Кинджал" по регіонах, які не закриті відповідними комплексами ППО", — йдеться у повідомленні.
Моніторинговий Telegram-канал повідомляє, що простежується тенденція на пошук нових маршрутів для крилатих ракет, нестандартні вектори пусків, а також підвищене маневрування.
У серпні ворог намагався атакувати портову інфраструктуру, зернові сховища, аеродромну мережу та цивільні споруди.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, близько 12:00 російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки є поранені люди.
Також ми писали, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.