В сети показали арсенал ВСУ, который военные используют против РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины показали свой арсенал оружия и техники, с помощью которого они противостоят противнику. В частности, показан арсенал 63-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает СтратКом.

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"Пехота, дроны, танки, артиллерия. 63-я отдельная механизированная бригада демонстрирует свой арсенал и напоминает: "Свобода борется в бою!", — говорится в сообщении.

На указанном видео мы видим танки, много оружия, артиллерию, патроны, беспилотники, пулеметы. Также показаны крупным планом бойцы Вооруженных сил Украины в работе.

Напомним, что Управление стратегических коммуникаций показало боевую работу бойцов ВСУ на Бахмутском направлении. В частности, показано уничтожение позиций российских оккупантов.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.