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У мережі показали арсенал ЗСУ, який військові використовують проти РФ

7 вересня 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали арсенал ЗСУ, який військові використовують проти РФ
Бійці Збройних Сил України. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України показали свій арсенал зброї та техніки, за допомогою якого вони протистоять противнику. Зокрема, показано арсенал 63-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Стратком.

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"Піхота, дрони, танки, артилерія. 63-та окрема механізована бригада демонструє свій арсенал і нагадує: "Свобода бореться у бою!", — йдеться у повідомленні.

На вказаному відео бачимо танки, багато зброї, артилерію, патрони, безпілотники, кулемети. Також показано великим планом бійці Збройних сил України у роботі.

Нагадаємо, що Управління стратегічних комунікацій показало бойову роботу бійців ЗСУ на Бахмутському напрямку. Зокрема показано знищення позицій російських окупантів.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій . При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.

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