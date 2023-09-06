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В сети показали, как артиллеристы уничтожают позиции оккупантов

6 сентября 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали, как артиллеристы уничтожают позиции оккупантов
Уничтожение позиций российских оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Управление стратегических коммуникаций показало боевую работу бойцов ВСУ на Бахмутском направлении. В частности, показано уничтожение позиций российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом.

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"На Бахмутском направлении артиллеристы 22-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеским позициям", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, что украинские артиллеристы заряжают снаряд и стреляют по позициям оккупантов.

Напомним, что представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонительные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом уже достигнуты определенные успехи.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

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