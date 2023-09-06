У мережі показали, як артилеристи знищують позиції окупантів

Знищення позицій російських окупантів. Фото: скриншот

Управління стратегічних комунікацій показало бойову роботу бійців ЗСУ на Бахмутському напрямку. Зокрема показано знищення позицій російських окупантів.

Про це повідомляє СтратКом.

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Як працюють українські артилеристи

"На Бахмутському напрямку артилеристи 22-ї окремої механізованої бригади відпрацювали за ворожими позиціями", — йдеться у повідомленні.

На цьому відео видно, що українські артилеристи заряджають снаряд і стріляють по позиціях окупантів.

Нагадаємо, що представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов оголосив про те, що українські оборонні війська активно просуваються на Бахмутському та Мелітопольському фронтах. При цьому вже досягнуто певних успіхів.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій . При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.