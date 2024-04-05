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В сети показали первые минуты после подрыва Каховской ГЭС

5 апреля 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали первые минуты после подрыва Каховской ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали первые кадры после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня 2023 года. Вероятно, видео снимали российские оккупанты.

Видео распространилось в соцсетях в пятницу, 5 апреля.

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Каховская ГЭС после взрыва

На видео можно увидеть разрушенную гидроэлектростанцию и большой поток воды.

Россияне наблюдали за этим и смеялись над масштабной экологической катастрофой.

Что известно об экологической катастрофе

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Уже 9 июня 2023 года Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

А 14 марта стало известно, что в осушенное ранее Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Это связано, вероятно, с весенним таянием снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовье Днепра.

война
россияне
Украина
Херсонская область
оккупанты
Каховская ГЭС

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