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У мережі показали перші хвилини після підриву Каховської ГЕС

5 квітня 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали перші хвилини після підриву Каховської ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали перші кадри після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області 6 червня 2023 року. Ймовірно, відео знімали російські окупанти.

Відео поширилося у соцмережах у п'ятницю, 5 квітня.

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Каховська ГЕС після підриву

На відео можна побачити зруйновану гідроелектростанцію та великий потік води. 

Росіяни спостерігали за цим та сміялися над масштабною екологічною катастрофою.

Що відомо про екологічну катастрофу

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до однієї з найбільших екологічних катастроф в історії України. 

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Вже 9 червня 2023 року Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

А 14 березня стало відомо, що в осушене раніше Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Це пов'язано, ймовірно, з весняним таненням снігів, яке принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра. 

війна
росіяни
Україна
Херсонська область
окупанти
Каховська ГЕС

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