Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети показали российскую технику, уничтоженную наемниками Пригожина arrow

В сети показали российскую технику, уничтоженную наемниками Пригожина

25 июня 2023 23:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В сети показали российскую технику, уничтоженную наемниками Пригожина
Российский вертолет. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В сети появились фото и видео российской техники, которую уничтожили наемники Евгения Пригожина. Среди них есть редкие и ценные единицы для РФ.

Соответствующие фотографии обнародовал украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Читайте также:

Уничтоженная российская техника

На фото можно увидеть уничтоженный российских вертолет. Вчера "вагнеровцы" уничтожили 3 таких единицы.

"В общей сложности у россиян (приблизительно) было около 20 таких машин. Стоимость каждой от 10 млн долларов", — говорится в сообщении.

 

null
Уничтоженный российский вертолет. Фото: Сергей Стерненко\Telegram

Далее на видео можно увидеть уничтоженный российский самолет Ил-22М-11. Известно, что во время уничтожения на борту находились 10 человек.

 

Кроме этого, в росСМИ сообщают, что во время вчерашнего военного переворота в РФ умер один из "вагнеровцев". Отмечается, что его зарезала ножом жена во время застолья.

 

  • Сообщение росСМИ. Фото: скриншот
  • Сообщение росСМИ. Фото: скриншот
1/2 _ 2

Напомним, ранее мы писали, что Пригожин не выходит на связь, начиная с вечера 24 июня. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.

Добавим, что германские политики объяснили, почему Пригожин остановил военный переворот в РФ. По их словам, главарь ЧВК "Вагнер" ожидал большей поддержки от граждан РФ, но не получил ее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас