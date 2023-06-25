В сети показали российскую технику, уничтоженную наемниками Пригожина

Российский вертолет. Фото: росСМИ

В сети появились фото и видео российской техники, которую уничтожили наемники Евгения Пригожина. Среди них есть редкие и ценные единицы для РФ.

Соответствующие фотографии обнародовал украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

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Уничтоженная российская техника

На фото можно увидеть уничтоженный российских вертолет. Вчера "вагнеровцы" уничтожили 3 таких единицы.

"В общей сложности у россиян (приблизительно) было около 20 таких машин. Стоимость каждой от 10 млн долларов", — говорится в сообщении.

Уничтоженный российский вертолет. Фото: Сергей Стерненко\Telegram

Далее на видео можно увидеть уничтоженный российский самолет Ил-22М-11. Известно, что во время уничтожения на борту находились 10 человек.

Кроме этого, в росСМИ сообщают, что во время вчерашнего военного переворота в РФ умер один из "вагнеровцев". Отмечается, что его зарезала ножом жена во время застолья.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот 1/2 _ 2

Напомним, ранее мы писали, что Пригожин не выходит на связь, начиная с вечера 24 июня. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.

Добавим, что германские политики объяснили, почему Пригожин остановил военный переворот в РФ. По их словам, главарь ЧВК "Вагнер" ожидал большей поддержки от граждан РФ, но не получил ее.