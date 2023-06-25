У мережі показали російську техніку, яку знищили найманці Пригожина

Російський гелікоптер. Фото: росЗМІ

У мережі з'явилися фото та відео російської техніки, яку знищили найманці Євгена Пригожина. Серед них є рідкісні та цінні одиниці для РФ.

Відповідні фото оприлюднив український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

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На фото можна побачити знищений російських гвинтокрил. Учора "вагнерівці" знищили 3 такі одиниці.

"Загалом у росіян (приблизно) було біля 20 таких машин. Вартість кожної від 10 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

Знищений російський гвинтокрил. Фото: Сергій Стерненко\Telegram

Далі на відео можна побачити знищений російський літак Іл-22М-11. Відомо, що під час знищення на борту перебувало 10 осіб.

Окрім цього, у росЗМІ повідомляють, що під час вчорашнього військового перевороту в РФ помер один із "вагнерівців". Зазначається, що його зарізала ножем дружина під час застілля.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот 1 / 2

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пригожин не виходить на зв'язок, починаючи з вечора 24 червня. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі.

Додамо, що німецькі політики пояснили, чому Пригожин зупинив військовий переворот у РФ. За їхніми словами, ватажок ПВК "Вагнер" очікував на більшу підтримку від громадян РФ, але не отримав її.