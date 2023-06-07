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В сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС

7 июня 2023 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС. Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети опубликовали новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Об этом сообщает The Guardian.

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Разрушенная дамба Каховской ГЭС

Спутниковые снимки показала компания Maxar Technologies. На изображениях видны дома и здания, которые погружены в воду. У многих можно увидеть только их крыши.

Фотографии охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона. Компания показала, как выглядела Каховская ГЭС до подрыва и после.

Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС до подрыва. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС после взрыва. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС до подрыва. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС после взрыва. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС до подрыва. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховской ГЭС после взрыва. Фото: The Guardian

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по обеспечению проведения спасательных и других неотложных работ.

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