В сети появилось видео ночных взрывов российских складов в Макеевке

Взрыв в оккупированной Макеевке. Фото: скриншот

В ночь на 5 июля в оккупированном городе Макеевка Донецкой области раздавались взрывы. Взорвались склады российских окупантов.

Видео взрывов в Макеевке появилось в соцсетях и мессенджерах.

Читайте также:

Ночные взрывы в Макеевке

В оккупированном еще с 2014 года украинском городе Макеевка ночью произошли взрывы.

Видео взрывов впоследствии появилось в соцсетях и мессенджерах.

Где взрывалось

По предварительным данным, в Макеевке взорвались российские склады.

О последствиях этих взрывов и их влиянии на боеспособность российского оккупационного контингента пока не сообщалось.

Напомним, что в оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно как минимум об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.