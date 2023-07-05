В сети появилось видео ночных взрывов российских складов в Макеевке
В ночь на 5 июля в оккупированном городе Макеевка Донецкой области раздавались взрывы. Взорвались склады российских окупантов.
Видео взрывов в Макеевке появилось в соцсетях и мессенджерах.
Ночные взрывы в Макеевке
В оккупированном еще с 2014 года украинском городе Макеевка ночью произошли взрывы.
Видео взрывов впоследствии появилось в соцсетях и мессенджерах.
Где взрывалось
По предварительным данным, в Макеевке взорвались российские склады.
О последствиях этих взрывов и их влиянии на боеспособность российского оккупационного контингента пока не сообщалось.
Напомним, что в оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.
Также мы писали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно как минимум об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.