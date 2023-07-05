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В сети появилось видео ночных взрывов российских складов в Макеевке

5 июля 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В сети появилось видео ночных взрывов российских складов в Макеевке
Взрыв в оккупированной Макеевке. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь на 5 июля в оккупированном городе Макеевка Донецкой области раздавались взрывы. Взорвались склады российских окупантов.

Видео взрывов в Макеевке появилось в соцсетях и мессенджерах.

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Ночные взрывы в Макеевке

В оккупированном еще с 2014 года украинском городе Макеевка ночью произошли взрывы.

Видео взрывов впоследствии появилось в соцсетях и мессенджерах.

Где взрывалось

По предварительным данным, в Макеевке взорвались российские склады.

О последствиях этих взрывов и их влиянии на боеспособность российского оккупационного контингента пока не сообщалось.

Напомним, что в оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно как минимум об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.

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