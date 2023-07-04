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В Севастополе раздался громкий взрыв: местные жители в панике

4 июля 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Севастополе раздался громкий взрыв: местные жители в панике
Оккупированный россиянами Севастополь. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил местный Telegram-канал "ЧП Севастополь".

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Взрыв в Севастополе

Сегодня, 4 июля, в оккупированном украинском городе Севастополь раздался громкий взрыв.

Очевидцы утверждают, что взрыв был слышен со стороны Черного моря, после чего последовала мощная взрывная волна.

Жители Севастополя запаниковали, некоторые заявили, что их дом чуть не разрушило в результате взрыва.

Взрыв в Севастополе
Взрыв в Севастополе

Объяснение "власти"

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил на своем Telegram-канале, что сегодня в городе "будет громко".

Причиной взрывов глава оккупационной "администрации" украинского города назвал плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны, поднятых со дна бухты Гильзовой.

"Власть" объяснила взрыв в Севастополе
"Власть" объяснила взрыв в Севастополе

Напомним, что 25 мая в Севастополе тоже слышали взрывы. Тогда оккупационная администрация заявила об атаке беспилотников.

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