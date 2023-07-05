У мережі з'явилося відео нічних вибухів російських складів у Макіївці

Вибух у окупованій Макіївці. Фото: скріншот

У ніч проти 5 липня в окупованому місті Макіївка, що в Донецькій області, лунали вибухи. Вибухали склади російських окупантів.

Відео вибухів у Макіївці з’явилося у соцмережах та месенджерах.

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В окупованому ще з 2014 року українському місті Макіївка уночі сталися вибухи.

Відео вибухів згодом з’явилися у соцмережах та месенджерах.

Де вибухало

За попередніми даними, у Макіївці вибухнули російські склади.

Про наслідки цих вибухів і їхній вплив на боєздатність російського окупаційного контингенту поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, який налякав місцевих жителів. Російська "влада" заявляє, що причиною вибуху було планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни.

Також ми писали, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо щонайменше про одне влучення, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.