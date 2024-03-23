Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

В Николаеве был слышен звук, похожий на взрыв. Пока подробности не известны.

Об этом сообщает Суспільне в субботу, 23 марта.

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Пост о взрыве в Николаеве. Фото: скриншот

Взрывы в Николаеве

"В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении Суспільного.

В настоящее время в ряде областей продолжается воздушная тревога. Военные призывают мирных жителей оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.