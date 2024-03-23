В Николаеве слышен звук взрыва
23 марта 2024 18:07
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
В Николаеве был слышен звук, похожий на взрыв. Пока подробности не известны.
Об этом сообщает Суспільне в субботу, 23 марта.
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"В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении Суспільного.
В настоящее время в ряде областей продолжается воздушная тревога. Военные призывают мирных жителей оставаться в укрытиях.
Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.
Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.
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