У Миколаєві чутно звук вибуху
23 березня 2024 18:07
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
У Миколаєві було чутно звук, який схожий на вибух. Наразі подробиці не відомі.
Про це повідомляє Суспільне у суботу, 23 березня.
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"У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", — говориться у повідомленні Суспільного.
Наразі в низці областей триває повітряна тривога. Військові закликають мирних мешканців лишатися в укриттях.
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.
Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.
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