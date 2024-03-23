Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

У Миколаєві було чутно звук, який схожий на вибух. Наразі подробиці не відомі.

Про це повідомляє Суспільне у суботу, 23 березня.

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Вибухи в Миколаєві

"У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", — говориться у повідомленні Суспільного.

Наразі в низці областей триває повітряна тривога. Військові закликають мирних мешканців лишатися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.