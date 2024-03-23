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У Миколаєві чутно звук вибуху

23 березня 2024 18:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Миколаєві чутно звук вибуху
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Миколаєві було чутно звук, який схожий на вибух. Наразі подробиці не відомі.

Про це повідомляє Суспільне у суботу, 23 березня.

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Пост про вибух у Миколаєві. Фото: скриншот

Вибухи в Миколаєві

"У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти", — говориться у повідомленні Суспільного.

Наразі в низці областей триває повітряна тривога. Військові закликають мирних мешканців лишатися в укриттях.

тривога
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95. 

війна
вибух
Миколаїв
Україна
обстріли

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