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В Николаеве раздались мощные взрывы

22 апреля 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве раздались мощные взрывы
Дым в результате взрыва. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Николаеве раздались днем 22 апреля. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве появилась около 12:43.

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Пост о взрывах в Николаеве. Фото: скриншот

Также местные сообщают о дыме на месте взрыва.

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Дым в результате взрыва. Фото: t.me/novostiniko

Сейчас карта тревог имеет следующий вид:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.

Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.

война
взрыв
Николаев
Украина
воздушная тревога

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