В Николаеве раздались мощные взрывы

Дым в результате взрыва. Фото: скриншот

Взрывы в Николаеве раздались днем 22 апреля. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве появилась около 12:43.

Пост о взрывах в Николаеве. Фото: скриншот

Также местные сообщают о дыме на месте взрыва.

Дым в результате взрыва. Фото: t.me/novostiniko

Сейчас карта тревог имеет следующий вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.

Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.