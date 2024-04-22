В Николаеве раздались мощные взрывы
22 апреля 2024 12:58
Дым в результате взрыва. Фото: скриншот
Взрывы в Николаеве раздались днем 22 апреля. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Информация о взрыве появилась около 12:43.
Также местные сообщают о дыме на месте взрыва.
Сейчас карта тревог имеет следующий вид:
Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.
Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.
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