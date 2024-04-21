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Ворог обстріляв Чернігівщину і Сумщину із усього наявного арсеналу озброєння

21 квітня 2024 15:15
- Валерія Барановська
Чернігівщину і Сумщину минулої доби обстріляли 68 разів із усього наявного арсеналу озброєння
Росіяни обстрілюють із гармат. Фото: Міноборони Росії
- Валерія Барановська

Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначив речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

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Що відомо про атаку 

"З боку Росії на Сумщині і Чернігівщині продовжуються обстріли. За минулу добу ми зафіксували 68 обстрілів цих прикордонних областей. Ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння, що існує у нього — від мінометів і ствольної артилерії до РСЗВ, FPV-дронів, ударних БПЛА. Вчора ми не фіксували авіаударів, але у позаминулу добу вони були", — розповів речник.

Чи зменшиться активність російських ДРГ

Вадим Мисник додав, що активність російських ДРГ на Сумщині і Чернігівщині зберігається, але тактично зменшується через відповідні сезонні зміни.

"Тобто, пішла так звана "зельонка", почався і весняний розлив річок, зараз є весняні дощі тощо. Тобто, відповідно з цими обставинами ворог намагається застосувати свої диверсійні групи, але ми своєчасно виявляємо їх і даємо відсіч, відкриваємо вогонь, бо держкордон для нас – лінія фронту, лінія зіткнення з усіма її ознаками. Ми його тримаємо і посилюємо оборону", — наголосив речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

На днях, вранці19 квітня, російські окупанти завдали ударів по центру Дніпра. Внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.

Також російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову уранці 17 квітня. Внаслідок атаки загинуло четверо осіб. 

зброя
Чернігівська область
Сумська область
обстріли
атака

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