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У Миколаєві пролунали потужні вибухи

22 квітня 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Дим внаслідок вибуху. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Миколаєві пролунали вдень 22 квітня. Наразі там не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про вибух з'явилась близько 12:43.

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Допис про вибухи в Миколаєві. Фото: скриншот

Також місцеві повідомляють про дим на місці вибуху.

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Дим внаслідок вибуху. Фото: t.me/novostiniko

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.

Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.

війна
вибух
Миколаїв
Україна
повітряна тривога

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