У Миколаєві пролунали потужні вибухи
22 квітня 2024 12:58
Дим внаслідок вибуху. Фото: скриншот
Вибухи у Миколаєві пролунали вдень 22 квітня. Наразі там не оголошено повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про вибух з'явилась близько 12:43.
Також місцеві повідомляють про дим на місці вибуху.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.
Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.
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