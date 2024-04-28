В Николаеве раздался взрыв, — Cенкевич

Взрыв раздался в Николаеве утром, в воскресенье 28 апреля. В городе объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали, что возле Николаева зафиксирована новая группа "Шахедов", которая держит северо-западный курс.

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Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 04:20. В 04:22 военные предупредили о группе ударных БпЛА вблизи города. В 04:28 военные призвали граждан пройти в укрытие. Также сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и угрозе авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Взрыв раздался около 04:35. Это подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что сейчас выясняются подробности и пообещал предоставить информацию позже.

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