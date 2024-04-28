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У Миколаєві пролунав вибух, — Cєнкевич

28 квітня 2024 04:38
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибух у Миколаєві зараз вранці 28 квітня — що відомо
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: t.me/astrapress
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибух пролунав у Миколаєві вранці, в неділю 28 квітня. У місті оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що біля Миколаєва зафіксовано нову групу "Шахедів", яка тримає північно-західний курс.

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Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 04:20. О 04:22 військові попередили про групу ударних БпЛА поблизу міста. О 04:28 військові закликали громадян пройти в укриття. Також повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на півдні та загрозу авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

У Миколаєві пролунав вибух, — Cєнкевич - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Вибух пролунав близько 04:35. Це підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що наразі з'ясовуються подробиці, і пообіцяв надати інформацію згодом.

У Миколаєві пролунав вибух, — Cєнкевич - фото 2
Скриншот повідомлення Олександра Сєнкевича

Оновлено: О 05:12 мер нагадав, що повітряна тривога досі триває, а офіційна інформація буде потім. Також він попросив громадян не викладати в соцмережі фото та відео з наслідками ворожої атаки.

У Миколаєві пролунав вибух, — Cєнкевич - фото 3
Скриншот повідомлення Олександра Сєнкевича

Оновлено: О 05:39 у Миколаївській області дали відбій.

Нагадаємо, вночі 28 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Хмельницькій області. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали про рух БпЛА в напрямку Старокостянтинова та закликали мешканців міста бути в укриттях.

Також ми повідомляли про те, що під загрозою атаки ударними БпЛА вночі сьогодні, 28 квітня, опинялися Вінницька, Черкаська, Київська, Житомирська та Хмельницька області.

вибух
безпілотники
Миколаїв
Олександр Сєнкевич
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