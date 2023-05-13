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В Николаеве враг попал в гражданские объекты: есть раненые

13 мая 2023 03:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Николаеве враг попал в гражданские объекты: есть раненые
В Николаеве в результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Мэр Николаева сообщил, что возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. По его словам, рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

"Госим пожар. Как всегда кафиры обсещают гражданские объекты. Пожар также на первом этаже пятиэтажки жилой... ", — пишет Ким.

Также мэр Николаева заявил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Одного из них забрала скорая, а двоим оказали помощь на месте.

Напомним, во время взрыва в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая. В сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.

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