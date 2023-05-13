В Николаеве враг попал в гражданские объекты: есть раненые

В Николаеве в результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Фото: УНИАН

В большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Мэр Николаева сообщил, что возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. По его словам, рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

"Госим пожар. Как всегда кафиры обсещают гражданские объекты. Пожар также на первом этаже пятиэтажки жилой... ", — пишет Ким.

Также мэр Николаева заявил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Одного из них забрала скорая, а двоим оказали помощь на месте.

Напомним, во время взрыва в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая. В сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.