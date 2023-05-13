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У Миколаєві ворог влучив у цивільні об'єкти: є поранені

13 травня 2023 03:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Миколаєві ворог влучив у цивільні об'єкти: є поранені
У Миколаєві внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

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Мер Миколаєва повідомив, що виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. За його словами, поряд постраждали житлові будинки. В одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах.

"Гасимо пожежу. Як завжди окупанти обсрілюють цивільні об'єкти. Пожежа також на першому поверсі п'ятиповерхівки житлової..." — пише Кім. 

Також мер Миколаєва заявив, що в результаті обстрілу троє людей отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.

Нагадаємо, під час вибуху у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня. У мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.

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