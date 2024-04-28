В Минобороны Британии назвали точное количество убитых и раненых в Украине российских военных
В войне на территории Украины Россия понесла потери среди своих военнослужащих и бронетехники, заявил министр по делам вооруженных сил при Министерстве обороны Великобритании Лео Докерти. По оценкам британского оборонного ведомства, российская сторона потеряла около 450 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 тысяч единиц бронетехники.
Об этом говорится в материале UK Defence Journal.
Потери РФ в войне с Украиной
"По нашим оценкам, около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, и еще десятки тысяч дезертировали с начала конфликта", — заявил Докерти.
Эта цифра не учитывает убитых наемников из состава российских "частных военных компаний "вроде "Вагнера".
В британском оборонном ведомстве также оценивают, что с начала войны Россия потеряла более 10 тысяч единиц бронированной техники.
"С начала конфликта были уничтожены, оставлены или захвачены Украиной более 10 тыс. единиц российской бронетехники, в том числе почти три тысячи основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов", — добавил министр.
Напомним, что издание The Washington Post заявляет о том, что украинские власти значительно преуменьшают потери в войне.
Также мы рассказывали о том, что украинские защитники сдерживают вражеские наступления по нескольким направлениям. Российские захватчики, в свою очередь, наносят удары по мирному населению нашего государства.
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