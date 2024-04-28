У Міноборони Британії назвали точну кількість вбитих і поранених в Україні російських військових

Російські солдати. Фото: росЗМІ

У війні на території України Росія зазнала втрат серед своїх військовослужбовців та бронетехніки, заявив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті. За оцінками британського оборонного відомства, російська сторона втратила близько 450 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими, а також понад 10 тисяч одиниць бронетехніки.

Про це йдеться у матеріалі UK Defence Journal.

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"За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертирували з початку конфлікту", — заявив Докерті.

Ця цифра не враховує вбитих найманців зі складу російських "приватних військових компаній на кшталт "Вагнера".

У британському оборонному відомстві також оцінюють, що від початку війни Росія втратила понад 10 тисяч одиниць броньованої техніки.

"Від початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тис. одиниць російської бронетехніки, в тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів", — додав міністр.

Нагадаємо, що видання The Washington Post заявляє про те, що українська влада значно применшує втрати у війні.

Також ми розповідали про те, що українські захисники стримують ворожі наступи на кількох напрямках. Російські загарбники, своєю чергою, завдають ударів по мирному населенню нашої держави.