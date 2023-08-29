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В Минобороны РФ заявили о ночных атаках дронов на две области

29 августа 2023 08:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны РФ заявили о ночных атаках дронов на две области
Расстроенные российские военные. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россию в очередной раз якобы "атаковали" дроны. Россияне убеждают, что сбили три беспилотника над Тульской и Белгородской областями.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — цинично заявили в российском ведомстве.

Также в России не забыли похвалить работу своей ПВО, которая якобы "уничтожила все летательные аппараты над территорией Тульской области".

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Напомним, вечером 27 августа в Курске произошло несколько сильных детонаций. Официальные лица из Министерства обороны России подтвердили успешное уничтожение атакующих дронов. В то же время глава Курской области сообщил о том, что один из беспилотников попал в жилой дом.

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