В Минобороны РФ заявили о ночных атаках дронов на две области

Расстроенные российские военные. Фото: росСМИ

Россию в очередной раз якобы "атаковали" дроны. Россияне убеждают, что сбили три беспилотника над Тульской и Белгородской областями.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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Очередная атака дронов на Россию

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — цинично заявили в российском ведомстве.

Также в России не забыли похвалить работу своей ПВО, которая якобы "уничтожила все летательные аппараты над территорией Тульской области".

Напомним, вечером 27 августа в Курске произошло несколько сильных детонаций. Официальные лица из Министерства обороны России подтвердили успешное уничтожение атакующих дронов. В то же время глава Курской области сообщил о том, что один из беспилотников попал в жилой дом.