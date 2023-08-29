У Міноборони РФ заявили про нічні атаки дронів на дві області

Засмучені російські військові. Фото: росЗМІ

Росію в черговий раз нібито "атакували" дрони. Росіяни переконують, що збили три безпілотники над Тульською та Бєлгородською областями.

Про це заявили в Міноборони РФ.

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"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — цинічно заявили у російському відомстві.

Також в Росії не забули похвалити роботу своєї ППО, яка нібито "знищила усі літальні апарати над територією Тульської області".

Нагадаємо, увечері 27 серпня у Курську сталося кілька сильних детонацій. Офіційні особи з Міністерства оборони Росії підтвердили успішне знищення атакуючих дронів. Водночас глава Курської області повідомив про те, що один із безпілотників влучив у житловий будинок.