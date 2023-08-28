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Український дрон "Великий Бандерик" показує успіхи на фронті

28 серпня 2023 14:08
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Марія Маркевич
Журналіст
Український дрон "Великий Бандерик" показує успіхи на фронті
Безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик". Фото: Міністерство оборони України
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик" вже активно та успішно застосовується на фронті. Його допустили до використання ще в квітні цього року, а зараз звітують про хороші результати. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України

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"Великий Бандерик" на фронті

"Великий Бандерик" — це октокоптер, тобто безпілотник вертикального зльоту та посадки. Серед його переваг виділяють наступне:

  • 8 потужних моторів, що забезпечують надійну роботу,
  • загальне навантаження до 31,5 кг, що передбачає готовність до різноманітних завдань,
  • мультифункціональна система скидування, що забезпечує точну доставка різних типів боєприпасів,
  • можливість віддаленого керування з будь-якої точки світу, яке забезпечується універсальною наземною станцією. 
Дрон "Великий Бандерик" з наземною станцією. Фото: Міністерство оборони України

"Великий Бандерик" показав чудові результати під час РЕБ-випробувань, повідомляють в Міністерстві оборони. Дрон успішно працював, незважаючи на сніг, сильний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання на полігоні. 

Під час тих випробувань, з шести дронів різних виробників, лише "Великий Бандерик" зміг піднятися в небо. Про це розповів керівник компанії-виробника Максим в інтерв'ю АрміяInform

Також Максим розповів про випадок, коли ворожа куля застрягла в одному з моторів коптера, і той все одно зміг пролетіти 7 кілометрів назад до позицій українських військових. 

Нагадаємо, у ГУР розповіли, що росіяни планують налагодити власне виробництво БпЛА на території РФ. Деякі елементи на останніх "шахедах" свідчать про те, що кінцева збірка відбувається вже в Росії.

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