Як відбувається процес забезпечення бійців ЗСУ літньою формою одягу

Військовослужбовець складає коробки з літнім одягом для військових. Фото: Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони України відзвітували, яким чином відбуватиметься забезпечення військових ЗСУ літньою формою одягу. Там описали поетапно, як відбувається прийом та передача літнього військового одягу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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У Міністерстві оборони України заявляють, що наразі забезпечення літньою формою військовослужбовців ЗСУ є одним із пріоритетних завдань.



"Процес відбувається планово, відповідно до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період. Для всіх предметів речового майна встановлено строки їх експлуатації. Звісно, враховуються об‘єктивні чинники, які можуть виникати в умовах зіткнення з ворогом та ведення бойових дій", — заявили у відомсті.

Як працюватиме процес забезпечення формою

У Міноборони заявили, що до співпраці залучають вітчизняних постачальників одягу. Процес укладення договорів йде повноцінно і планово. Деякі речі можуть надходити від Сил логістики до речових складів із затримкою через складнощі логістики. Це пов'язано з тим, що у транспортуванні найголовнішим стає питання безпеки. Попри це у відомстві запевняють, що все надійде своєчасно.

"На 10.04.2023 потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена ВЖЕ на 76%. Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тисяч комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальна забезпеченість — виконана на 100%. Навіть формується резерв. Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах", — пояснили у Міноборони.

Також наостанок там додали, що речові склади ЗСУ мають достатні запаси літньої форми, тож наразі критичних потреб немає.

Нагадаємл, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.