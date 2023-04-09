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Гнат розповів, коли в Україну надійдуть ЗРК Patriot та Samp-T

9 квітня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Дзеркало тижня
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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ЗРК Patriot, прийнятий на озброєння армією США на початку 1980-х років, призначений для поразки та перехоплення цілей на висоті до 24 км. Нова модифікація, PAC-3, здатна збивати балістичні ракети, а також гіперзвукові ракети "Кинжал" та "Циркон". Він використовує передові ракети-перехоплювачі та радіолокаційні системи, забезпечуючи чотири основні функції: зв'язок, командування та управління, радіолокаційне спостереження та наведення ракет.

Що таке ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T є протиракетною системою оборони, призначеною для захисту поля бою та важливих об'єктів, таких як аеропорти та морські порти, від крилатих ракет, пілотованих та безпілотних літальних апаратів та тактичних балістичних ракет. Розгортання системи SAMP/T має оборонну мету, спрямовану на захист населення, сил та території країн Альянсу в рамках колективної оборони НАТО.

Постачання цих зенітно-ракетних комплексів на Україну є важливим кроком у забезпеченні її безпеки та обороноздатності в умовах безперервних загроз з боку Росії.

Нагадаємо, що польські та словацькі МіГ-29 кардинально не змінили ситуацію в повітряних силах України. Для контрнаступу ЗСУ та перемоги над росією цих винищувачів недостатньо.

Юрій Ігнат наголосив, що у складі Повітряних сил є п'ять винищувальних бригад. Три з цих бригад мають на озброєнні літаки МіГ-29.

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