У Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами

Наслідки атаки на Одесу. Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Повідомляється, що навіть за наявності цілей у вигляді військових об'єктів чи елементів інфраструктури в Одесі ракети могли досягти їх лише випадково. Усвідомлюючи це, ті, хто запускав їх, все одно зважилися на такий крок.

Міністерство оборони назвало такі дії воєнним злочином і запевнило, що злочинці зазнають покарання.

Нагадаємо, що на засіданні Ради Безпеки ООН Україна зверне увагу на дії Росії, які загрожують українському православному світу. Таке рішення було ухвалено після ракетного нападу на Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали причини. В ООН не назвали, чиї ракети прилетіли сьогодні вночі до історичного центру міста.