Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами arrow

У Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами

23 липня 2023 21:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами
Наслідки атаки на Одесу. Фото: соцмережі Володимира Зеленського
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.

Про це повідомляє Міноборони України.

Читайте також:

РФ атакувала Одесу неточними ракетами

Повідомляється, що навіть за наявності цілей у вигляді військових об'єктів чи елементів інфраструктури в Одесі ракети могли досягти їх лише випадково. Усвідомлюючи це, ті, хто запускав їх, все одно зважилися на такий крок.

Міністерство оборони назвало такі дії воєнним злочином і запевнило, що злочинці зазнають покарання.

Нагадаємо, що на засіданні Ради Безпеки ООН Україна зверне увагу на дії Росії, які загрожують українському православному світу. Таке рішення було ухвалено після ракетного нападу на Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали причини. В ООН не назвали, чиї ракети прилетіли сьогодні вночі до історичного центру міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз