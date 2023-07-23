Украина обсудит уничтожение православной церкви на Совбезе ООН, — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls

На предстоящем заседании Совета Безопасности ООН Украина обратит внимание на действия России, которые угрожают украинскому православному миру. Такое решение было принято после ракетного нападения на Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Дмитрий Кулеба выразил свою обеспокоенность относительно такой тенденции, акцентируя внимание на постоянных обстрелах православных храмов.

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", — сказал он.

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Напомним, что в ночь на 23 июля Одесса подверглась обстрелу со стороны российских войск. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и мир не замедлил с реакцией.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.