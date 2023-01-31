Минцифра планирует провести цифровизацию военно-врачебной комиссии

Уже разработан специальный план по усовершенствованию работы комиссий

Минцифра совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий. Речь идет о цифровизации, чтобы облегчить процесс.

Об этом информирует пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины.

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Отмечается, что война поставила новые вызовы перед получившими ранения украинскими защитниками и защитницами. Сейчас они вынуждены проводить время в очередях военно-врачебной комиссии и заниматься бумажной волокитой, чтобы это подтвердить.

Впрочем, как сообщают в Минцифре, этого можно избежать, проведя цифровизацию таких комиссий.

"Задача государства — обеспечить им такую возможность, ведь каждый военный ежедневно борется за нашу свободу и победу на поле боя", — говорится в сообщении ведомства.

План по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий предусматривает, в частности:

автоматизацию процессов, чтобы уменьшить нагрузку на раненых военнослужащих

нормирование электронных документов в военных заведениях и обмен ими, чтобы убрать бумажную волокиту и очереди

возможность реабилитации рядом с местом жительства

надлежащее сервисное обслуживание раненых (вода, вежливость персонала, безбарьерность помещений и т.п.)

профессиональная переподготовка врачей по вопросам ВВК

В Минцифре отметили, что это лишь часть изменений, которые нуждаются в военно-врачебные комиссии.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал о требованиях во время набора военных к пехоте.