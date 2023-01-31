Мінцифра планує провести цифровізацію військово-лікарської комісії

Вже розроблено спеціальний план з удосконалення роботи комісій

Мінцифра спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Йдеться про цифровізацію, аби полегшити процес.

Про це інформує пресслужба міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

Зазначається, що війна поставила нові виклики перед українськими захисниками та захисницями, які отримали поранення. Зараз вони вимушені проводити час у чергах військово-лікарської комісії та займатися паперовою тяганиною, щоб це підтвердити.

Втім, як повідомляють у Мінцифри, цього можна уникнути, провівши цифровізацію таких комісій.

"Завдання держави — забезпечити їм таку можливість, адже кожен військовий щодень виборює нашу свободу і перемогу на полі бою", — йдеться у повідомленні відомства.

План з удосконалення роботи військово-лікарських комісій передбачає, зокрема:

автоматизацію процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців

унормування електронних документів у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги

можливість реабілітації поряд з місцем проживання

належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо)

професійна перепідготовка лікарів у питаннях ВЛК

У Мінцифри зазначили, що це лише частина змін, яких потребують військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав про вимоги під час набору військових до піхоти.