Мінцифра планує провести цифровізацію військово-лікарської комісії

У Мінцифри розповіли про плани щодо цифровізації військово-лікарської комісії
Мінцифра спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Йдеться про цифровізацію, аби полегшити процес.
Про це інформує пресслужба міністерства цифрової трансформації України.
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Зазначається, що війна поставила нові виклики перед українськими захисниками та захисницями, які отримали поранення. Зараз вони вимушені проводити час у чергах військово-лікарської комісії та займатися паперовою тяганиною, щоб це підтвердити.
Втім, як повідомляють у Мінцифри, цього можна уникнути, провівши цифровізацію таких комісій.
"Завдання держави — забезпечити їм таку можливість, адже кожен військовий щодень виборює нашу свободу і перемогу на полі бою", — йдеться у повідомленні відомства.
План з удосконалення роботи військово-лікарських комісій передбачає, зокрема:
- автоматизацію процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців
- унормування електронних документів у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги
- можливість реабілітації поряд з місцем проживання
- належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо)
- професійна перепідготовка лікарів у питаннях ВЛК
У Мінцифри зазначили, що це лише частина змін, яких потребують військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав про вимоги під час набору військових до піхоти.