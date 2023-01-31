Резніков у Франції проситиме Макрона передати Україні винищувачі F-16

Союзники України мають різну позицію щодо винищувачів F-16

Сьогодні, 31 січня, міністр оборони України Олексій Резніков з офіційним візитом у Парижі. Як зазначаються ЗМІ, головна мета поїздки — винищувачі F-16.

Про це пише видання The Guardian.

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Як відомо, сьогодні очільник українського міноборони Олексій Резніков відвідає Францію для перемовин із президентом країни Еммануелем Макроном. За інформацією ЗМІ, сторони планують обговорити питання надання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Резніков може зустрітися зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню для обговорення систем ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії.

Як відомо, між союзниками наразі немає одностайності щодо питання надання Україні F-16. Зокрема Франція та Польща, схоже, готові задовольнити будь-який подібний запит від України, але у Варшаві згідні дати ці винищувачі за умови, що це рішення підтримає НАТО.

А от президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не передаватимуть Україні літаки F-16. Таку ж ідею підтримав і координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міністерстві оборони Франції обговорюють питання щодо навчання українських пілотів винищувачів.

Також, напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна спільно з Австралією домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Окрім того, вже на початку лютого Франція передасть Україні бойові броньовані машини AMX-10RC.