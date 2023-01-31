Резніков у Франції проситиме Макрона передати Україні винищувачі F-16

Резніков обговорить з Макроном питання передачі Україні винищувачів F-16, — ЗМІ
Сьогодні, 31 січня, міністр оборони України Олексій Резніков з офіційним візитом у Парижі. Як зазначаються ЗМІ, головна мета поїздки — винищувачі F-16.
Про це пише видання The Guardian.
-
"Арсенал" помститься "Челсі" за Михайла Мудрика: планується гучний трансфер
-
Регулятор оштрафував за відключення світла чергових порушників-обленерго
-
Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини
-
В Чорному морі окупанти збільшили кількість кораблів
-
"Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу: в соцмережах це назвали плагіатом
-
Олександр Усик розповів, що йому пишуть росіяни: їх важко назвати людьми
-
Два роки клопіткої роботи: астрономи створили найбільш деталізоване зображення Чумацького Шляху
-
Тепер як в Європі: Одеська єпархія Православної церкви України визначилась, коли відзначатиме Різдво
-
Конкурент для Артема Довбика: "Дніпро-1" запросив бразильського форварда
-
Франція розглядає запит на навчання українських пілотів винищувачів
Деталі
Як відомо, сьогодні очільник українського міноборони Олексій Резніков відвідає Францію для перемовин із президентом країни Еммануелем Макроном. За інформацією ЗМІ, сторони планують обговорити питання надання Україні винищувачів F-16.
Крім того, Резніков може зустрітися зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню для обговорення систем ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії.
Як відомо, між союзниками наразі немає одностайності щодо питання надання Україні F-16. Зокрема Франція та Польща, схоже, готові задовольнити будь-який подібний запит від України, але у Варшаві згідні дати ці винищувачі за умови, що це рішення підтримає НАТО.
А от президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не передаватимуть Україні літаки F-16. Таку ж ідею підтримав і координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у міністерстві оборони Франції обговорюють питання щодо навчання українських пілотів винищувачів.
Також, напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна спільно з Австралією домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Окрім того, вже на початку лютого Франція передасть Україні бойові броньовані машини AMX-10RC.