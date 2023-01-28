Возвращение российских спортсменов в международный спорт — Томас Бах отреагировал на подобные заявления

В МОК отреагировали на заявление о вероятном возвращении россиян на Олимпиаду
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из россии и Беларуси в международный спорт, даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
-
Украинцы могут получить 27 тыс. грн помощи от фонда Ukrainely: кто имеет право
-
Rolls-Royce изготовил сверхмощные генераторы для украинских больниц
-
Курение вредит не только здоровью, но и кошельку: в Одесской области в ближайшее время вырастут цены на сигареты
-
РФ временно остановила выдачу биометрических заграничных паспортов: детали
-
В Израиле намекнули, что поддерживают Украину больше, чем известно
-
"Арсенал" и "Челси" снова спорят о молодом игроке: что о нем известно
-
Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора
-
В Одесской области остается самая сложная ситуация с электроснабжением: в ОВА объяснили причину
-
Финляндия не исключает причастность рф к сожжению Корана в Швеции
-
"Террору не место в современном мире": Зеленский выразил соболезнования Израилю в связи с терактами
Возвращение спортсменов россии в международный спорт
Президент МОК Томас Бах принципиально выступил за возвращение российских спортсменов в мировой спорт.
"Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать спортсменов из-за их паспорта", — сказал Бах в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Обергофе.
Он также предположил, что российские и белорусские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх 2024 в Париже под нейтральным флагом.
"Допустят ли их в Париж-2024? Вероятно. Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК — собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады", — заявил Бах.
Бойкот Украины
В то же время, в ответ на вопрос о заявлении президента НОК Украины Вадима Гутцайта и вероятном бойкоте соревнований по Украине, президент МОК ответил, бойкот "не соответствует их миссии", добавив: "Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать россию как государство, но и изолировать всех россиян".
Напомним, 27 января Президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт представителей россии.
Он добавил, что Украина сделает все для того, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния россии.
Кроме того, Владимир Зеленский опубликовал ряд фотографий украинских спортсменов на фоне разрушенных стадионов и спортивных площадок.
"Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", — написал Зеленский.