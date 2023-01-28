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В МОК отреагировали на заявление о вероятном возвращении россиян на Олимпиаду

28 января 2023 14:48
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Возвращение российских спортсменов в международный спорт — Томас Бах отреагировал на подобные заявления
Томас Бах
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из россии и Беларуси в международный спорт, даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Президент МОК Томас Бах принципиально выступил за возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

"Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать спортсменов из-за их паспорта", — сказал Бах в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Обергофе.

Он также предположил, что российские и белорусские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх 2024 в Париже под нейтральным флагом.

"Допустят ли их в Париж-2024? Вероятно. Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК — собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады", — заявил Бах.

Бойкот Украины

В то же время, в ответ на вопрос о заявлении президента НОК Украины Вадима Гутцайта и вероятном бойкоте соревнований по Украине, президент МОК ответил, бойкот "не соответствует их миссии", добавив: "Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать россию как государство, но и изолировать всех россиян".

Напомним, 27 января Президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт представителей россии.

Он добавил, что Украина сделает все для того, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния россии.

Кроме того, Владимир Зеленский опубликовал ряд фотографий украинских спортсменов на фоне разрушенных стадионов и спортивных площадок.

"Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", — написал Зеленский.

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