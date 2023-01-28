Повернення російських спортсменів у міжнародний спорт — Томас Бах відреагував на подібні заяви

Томас Бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Повернення спортсменів рф у міжнародний спорт

Президент МОК Томас Бах принципово виступив за повернення російських спортсменів у світовий спорт.

"Це не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії — виключати спортсменів через їх паспорт", — сказав Бах у кулуарах чемпіонату світу з санного спорту в Обергофі.

Він також припустив, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

"Чи допустять їх до Парижа-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК — збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади", — заявив Бах.

Бойкот України

Водночас у відповідь на запитання про заяву президента НОК України Вадима Гутцайта і ймовірний бойкот змагань Україною президент МОК відповів, бойкот "не відповідає їхній місії", додавши: "Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".

Нагадаємо, 27 січня Президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників росії.

Він додав, що Україна зробить все для того, аби світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф.

Окрім того, Володимир Зеленський опублікував низку фото українських спортсменів на фоні зруйнованих стадіонів та спортивних майданчиків.

"Олімпійські принципи та війна — фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху", — написав Зеленський.