Повернення російських спортсменів у міжнародний спорт — Томас Бах відреагував на подібні заяви

У МОК відреагували на заяву про ймовірне повернення росіян на Олімпіаду
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
Про це пише німецьке видання Spiegel.
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Повернення спортсменів рф у міжнародний спорт
Президент МОК Томас Бах принципово виступив за повернення російських спортсменів у світовий спорт.
"Це не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії — виключати спортсменів через їх паспорт", — сказав Бах у кулуарах чемпіонату світу з санного спорту в Обергофі.
Він також припустив, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.
"Чи допустять їх до Парижа-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК — збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади", — заявив Бах.
Бойкот України
Водночас у відповідь на запитання про заяву президента НОК України Вадима Гутцайта і ймовірний бойкот змагань Україною президент МОК відповів, бойкот "не відповідає їхній місії", додавши: "Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".
Нагадаємо, 27 січня Президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників росії.
Він додав, що Україна зробить все для того, аби світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф.
Окрім того, Володимир Зеленський опублікував низку фото українських спортсменів на фоні зруйнованих стадіонів та спортивних майданчиків.
"Олімпійські принципи та війна — фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху", — написав Зеленський.