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В Москве раздались взрывы: небо над областью закрыто

11 августа 2023 11:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Москве раздались взрывы: небо над областью закрыто
Взрывы в Москве. Фото: телеграмм-канал "Baza"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что его сняли на видео очевидцы в районе Павловской Слободы.

Также в сети появилось видео взрыва.

На нем россияне просят "помощи у Бога".

Закрытое воздушное пространство

Ранее сообщалось, что в авиавластях решили закрыть воздушное пространство над аэропортом Калуги. Также небо закрыли над Внуково, там объявили режим Ковер.

"Воздушное пространство над аэропортом Калуги, а также московским аэропортом Внуково закрыто для безопасности полетов гражданских воздушных суден, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя авиавластей. Представитель экстренных служб заявил агентству, что пространство над аэропортом Калуги закрыли из-за угрозы атаки беспилотников", — говорится в сообщении "Медуза — LIVE" .

Скриншот сообщения

По информации российского пропагандистского издания "РИА Новости", в аэропорту подтвердили ограничения на прием и вылет самолетов и заявили, что часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

"Как сообщал телеграмм-канал "Осторожно, Москва", в ночь на 11 августа аэропорт Внуково уже закрывали из-за беспилотников в Калужской области. Вылеты и прилеты приостанавливали более чем на час. Также, по неофициальным данным, режим "Ковер" во Внуково вводили 6 августа и в ночь на 10 августа", — писали ранее российские журналисты.

Скриншот сообщения

В настоящее время ограничения на полеты во "Внуково" сняли, аэропорт продолжает работать в обычном режиме, пишуть российские СМИ.

Что говорят в мэрии Москвы

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что ПВО вроде бы ликвидировала беспилотник.

"Была предпринята попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. Во время падения обломков в районе Карамишевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее российское Минобороны утверждало, что в ночь на 10 августа Украина якобы пыталась обстрелять Севастополь в Крыму беспилотниками. Там заявили, что российское ПВО "уничтожило два БПЛА".

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